Zappacosta è pronto, verrà rinnovato il prestito con il Chelsea

La Roma è pronta a puntare ancora su Zappacosta. Preso la scorsi estate in prestito dal Chelsea per fare il titolare sulla fascia destra, è sceso in campo solo per 12 minuti. Il giocatori infatti ha prima subito un infortunio muscolare nel riscaldamento del derby, e dopo la rottura del crociato del ginocchio destro in allenamento. Il suo prestito scadrà il 30 giugno, ma Roma e Chelsea sono già al lavoro per prolungarlo anche per il prossimo anno. Lui, però, vuole farsi trovare pronto anche per il finale di questa stagione, se si dovesse riprendere a giocare a maggio.

(Corsera)