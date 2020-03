Dopo un avvio di stagione complicato, per via degli infortuni, Henrix Mkhitaryan si è preso la Roma a suon di prestazioni. L'obiettivo dei giallorossi, ora, è quello di intavolare una trattativa per riscattare il calciatore (in prestito ai giallorossi fino al 30 giugno), cercando di sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola, agente del calciatore.

(sky sport)