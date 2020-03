Social, la nuova iniziativa della Roma: un volto al giorno di un medico eroe (FOTO)

La Roma continua ad essere particolarmente attiva nel sostegno, sia via social che tramite donazioni, per l'emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del Coronavirus. L'ultima 'trovata' giallorossa sui social prevede di pubblicare ogni giorno una foto di un medico eroe che sta combattendo in prima linea contro il virus. Il primo volto è quello di Flaminia Coccia, che ogni giorno lavora con gli anziani presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia.

A partire da oggi, l’#ASRoma renderà omaggio agli eroi che ogni giorno in ospedale rischiano la propria vita per salvarne delle altre. Iniziamo da Flaminia Coccia, tifosa giallorossa, geriatra dell’Istituto Poliambulanza di Brescia. Grazie per tutto quello che fai, Flaminia ? pic.twitter.com/qtO4FUMXw1 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 23, 2020