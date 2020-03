"Romanismo in quarantena": inviateci le vostre testimonianze a sfondo giallorosso di questi giorni. Il vincitore riceverà un premio 'romanista'

Appena tre settimane fa, ad immaginarci questi giorni, avremmo pensato di star qui a discutere, commentare, come spesso capita anche dividerci, sul ritorno di Europa League in programma il "fu" 19 marzo. Ieri, invece, la Roma avrebbe ospitato l'Udinese all'Olimpico. Chissà se dopo le 2 vittorie consecutive (perché sì, forse l'abbiamo tutti giustamente dimenticato, ma la Roma si è fermata dopo aver battuto Lecce e Cagliari con 4 gol a testa), avremmo trovato finalmente continuità.

Oggi, invece, l'obiettivo è ritrovare la normalità.

Tra le normalità della vita di chi vi scrive e pensiamo anche della maggior parte che leggono, c'è la Roma. Quella che ci fa sentire "uniti anche se non ci conosciamo" o, ai tempi che corrono, anche se non possiamo. E allora, in questi giorni infernali trascorsi in casa, oppure a lavoro per chi deve mantenere quei compiti vitali (il grazie a tutti voi non sarà mai sufficiente), LAROMA24.IT è qui a cercare almeno un modo, se questo esiste, di avvicinarsi ai propri lettori.

Siamo in quarantena, sì, ma siamo anche, soprattutto, ancora e per sempre romanisti. E allora sfoggiate il vostro romanismo in foto, ma soprattutto video, e inviateli alla nostra redazione tramite messaggio privato agli account social (Facebook e Instagram): sceglieremo di volta in volta la migliore testimonianza e la omaggeremo di un regalo romanista! Partiamo con lo splendido libro di Sandro Bonvissuto, "La gioia fa parecchio rumore".

Forza Roma!

* Nel rispetto delle ordinanze e al fine di favorire la riduzione degli spostamenti superflui, regaleremo al vincitore la versione ebook del libro.