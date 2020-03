Calciomercato Roma, dall'Argentina: interesse per Montiel del River Plate, sul suo contratto c'è una clausola da 20 milioni

Mentre il campionato continua a rimanere fermo a causa dell'emergenza coronavirus che ha bloccato il paese, la Roma ha iniziato a lavorare in vista del mercato estivo per la prossima stagione. Come riportato dal quotidiano sportivo argentino, i giallorossi avrebbero infatti messo nel mirino Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate, il quale all'interno del proprio contratto a una clausola rescissoria da 20 milioni. Sul giocatori ci sarebbe anche il forte interesse dell'Inter e di altri club europei.

