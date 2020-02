Niente Gent per Pellegrini: per lui edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Torna a parlare Perez: "La Roma ha scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia"

Settimana ricca di appuntamenti per la Roma tra Europa League, campionato, incontri di calciomercato e il passaggio societario. La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria per proseguire la preparazione in vista del ritorno dei sedicesimi di finale con il Gent (arbitra lo spagnolo Sanchez Martinez) a cui non parteciperà Pellegrini il quale ha rimediato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà a saltare anche la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Intanto nelle prossime ore sono attesi gli intermediari che hanno curato il trasferimento di Smalling nella Capitale e incontreranno la Roma per pianificare insieme la strategia da attuare con il Manchester United. La situazione potrebbe subire un'accelerata probabilmente dopo le firme del preliminare tra Pallotta e Friedkin previste per venerdì a Houston.

È tornato a parlare Carles Peres, ora a tutti gli effetti giocatore di proprietà dei giallorossi visto che sono scattate le condizioni per il riscatto, il quale ha dichiarato: "Non mi pento di nulla, se sono qui è grazie al Barcellona. Mi piace che la Roma abbia scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia".

