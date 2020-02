Calciomercato Roma, scattano le condizioni per il riscatto di Carles Perez

La vittoria di domenica sera sblocca la situazione di Carles Perez, che diventerà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Roma. Come riportato dalla versione online del quotidiano sportivo, infatti, gli accordi tra il club giallorosso ed il Barcellona prevedevano il prestito oneroso ad un milione di euro con l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Una di queste era rappresentata dalla realizzazione di un punto in campionato. Con la vittoria per 4-0 sul Lecce, dunque, la Roma sarà obbligata a riscattare l'attaccante esterno per la cifra di 11 milioni di euro.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE