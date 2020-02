ORSI: "La Roma ha tradito troppe volte" - MELLI: "Soffrirà, ma passerà il turno" - BALZANI: "Infortuni? C'è un problema di preparazione"

Archiviata la partita contro il Lecce, la Roma di Paulo Fonseca punta al passaggio del turno in Europa League. "I giallorossi saranno favoriti contro il Gent", secondo Roberto Renga, mentre per Fernando Orsi "in questo momento non si hanno certezze".

Tiene banco anche l'infortunio di Lorenzo Pellegrini. "Con questo Mkhitaryan la Roma può ovviare all'assenza del numero 7", secondo Antonio Felici, mentre per Francesco Balzani "c'è un problema di preparazione"

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Contro il Lecce la Roma mi è piaciuta. Con il Gent sarà tosta, nonostante la Roma sia più forte qualitativamente. La Roma ha tradito troppe volte, in questo momento non si hanno certezze (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che la Roma sia uscita dal momento di crisi nera. Contro il Lecce ho visto un approccio diverso e una consapevolezza ritrovata. Se la Roma sarà quella di domenica, pur con qualche difficoltà passerà il turno in Europa League (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vista la Roma contro il Lecce, giovedì sarà favorita col Gent. La qualità dei singoli non è paragonabile (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro il Gent la Roma dovrà soffrire, ma credo passerà il turno. Se fosse eliminata, sarebbe clamoroso (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mkhitaryan è apparso in condizione non ottimale ma comunque buona, per questo motivo la Roma può ovviare all’assenza di Pellegrini. La Roma ovviamente non ci guadagna dal suo infortunio, ma non penso che Fonseca si strappi i capelli per l’infortunio. Il numero 7 ha messo in evidenza la tendenza a mostrare un eccessivo nervosismo. Questa stagione sta diventando un problema per lui, non vorrei che venisse messa a rischio la sua partecipazione all’europeo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5 – Te La Do Io Tokyo)

Pellegrini? Se giochi con un po’ di preoccupazione è normale che capitino questi infortuni. Non è il primo per lui e secondo me c’è anche un problema di preparazione. In questo momento specifico vedere Mkhitaryan al suo posto può essere un’opportunità per Fonseca. Europa League? Se la Roma non passa il turno ricade nella paura, anche se il Cagliari non è lo stesso di qualche tempo fa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5 – Te La Do Io Tokyo)