Trigoria: sala video e focus tattico in vista del Gent. Assente Pellegrini, differenziato per Diawara, Zappacosta, Zaniolo e Mirante (FOTO)

A due giorni dalla sfida europea contro il Gent, che deciderà chi tra la squadra belga ed i giallorossi accederà agli ottavi di finale di Europa League, gli uomini di Paulo Fonseca scendono sui campi del 'Fulvio Bernardini' per una nuova seduta di allenamento. Prima parte dedicato allo studio degli avversari in sala video, poi un lungo focus tattico in campo.

Proseguono il proprio programma di recupero Diawara, Zappacosta, Zaniolo e Mirante. Assente Pellegrini, che ha svolto accertamenti strumentali dopo il problema fisico accusato nella gara contro il Lecce.

