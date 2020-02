Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Out per Gent e Cagliari

Nuovo infortunio in casa Roma: stavolta è Lorenzo Pellegrini a farne le spese. Il centrocampista, uscito al termine del primo tempo nella sfida contro il Lecce, ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Come fanno sapere da Trigoria, il numero 7 sarà valutato giorno per giorno ma sembra difficile immaginare un recupero anche per Cagliari-Roma, in programma domenica.