Calciomercato Roma, dal Brasile: nel mirino il 2002 Talles Magno del Vasco da Gama

La Roma continua a guardare al futuro. Nel mirino del club giallorosso, stando a quanto scrivono in Brasile, sarebbe finito l'attaccante classe 2002 Talles Magno in forza al Vasco da Gama. Sul giovane talento, già soprannominato in patria "O Magico", non manca la concorrenza: oltre alla Roma, piace anche a Juventus, Lazio e Liverpool.

Inoltre, il club brasiliano, in crisi finanziaria, deve assolutamente far cassa per evitare il collasso: questa sarebbe un'ulteriore opportunità per accaparrarsi il 2002.

