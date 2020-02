PEREZ: "Nel calcio di oggi sei un prodotto. Non mi pento di nulla, a Roma grazie al Barça" (AUDIO)

RADIO CATALUNYA - Intervistato dall'emittente radiofonica catalana, Carles Perez ha parlato del suo passaggio dal Barcellona alla Roma nella finestra invernale di mercato: "Non mi pento di nulla. Sono grato al Barça. Se oggi sono a Roma, è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensavo mi avrebbero dato. Nel mondo del calcio sei un prodotto. Ho detto 'no' a molte offerte perché sapevo quello che volevo. E ho ottenuto quello che volevo da giovane e mi hanno ceduto. Non succede nulla", le parole dell'esterno classe '98.

"E' vero che ho un ruolo diverso da quello che avevo al Barcellona. Mi hanno acquistato e hanno pagato per avermi, devo dimostrare sul campo che valgo quello che hanno pagato. Mi piace che abbiano scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Ora non sono più il ragazzino della 'cantera', ma un professionista dalla testa ai piedi", ha aggiunto sulla Roma.

ASCOLTA L'AUDIO