La Roma a Cagliari con Veretout e Mirante. Fonseca: "La squadra è stanca, ma non deve essere una scusa. Domani Kalinic titolare". La carica di Pallotta: "Con il Siviglia è la rivincita contro Monchi"

In questa 26° giornata di Serie A dove sono state rinviate 5 gare per l'emergenza Coronavirus, tra cui il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, la Roma giocherà regolarmente la sua partita contro il Cagliari, in programma domani alle 18 alla Sardegna Arena. "La squadra è stanca, ha avuto poco tempo per recuperare dopo la gara con il Gent, ma non deve essere una scusa". Le parole di Fonseca nella consueta conferenza stampa di vigilia dove poi ha rivelato: "Domani giocherà Kalinic dal primo minuto". In seguito i giallorossi sono partiti alla volta di Cagliari dove c'erano anche Veretout e Mirante, convocato per la prima volta dopo l'intervento subito per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Invece è tra gli indisponibili Perotti ("È troppo debole").

Da oltreoceano arrivano le parole del presidente James Pallotta che, alle prese con le ultime pratiche per la cessione del club al gruppo Friedkin, ha voluto caricare la squadra in vista dell'impegno di Europa League con il Siviglia: "Con Monchi vorrei prendermi più che una rivincita".

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT – ECCO IL SIVIGLIA, PALLOTTA CARICA: "È LA RIVINCITA CONTRO MONCHI"

KOLAROV: SUL RINNOVO SPUNTA UN'OPZIONE PER UN PROLUNGAMENTO AUTOMATICO FINO AL 2022

SERIE A: JUVENTUS-INTER E ALTRE 4 GARE RINVIATE AL 13 MAGGIO PER RISCHIO CORONAVIRUS. SPOSTATA ANCHE LA FINALE DI COPPA ITALIA

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "LA SQUADRA È STANCA. ABBIAMO AVUTO POCO TEMPO PER RECUPERARE, MA NON DEVE ESSERE UNA SCUSA. DOMANI GIOCA KALINIC" (FOTO E VIDEO)

CAGLIARI-ROMA, I CONVOCATI DI FONSECA: OUT PEROTTI, OK VERETOUT. TORNA MIRANTE (FOTO)

TRIGORIA, RIFINITURA PRE-CAGLIARI: SALA VIDEO E LAVORO TATTICO

ROMA: IL VIAGGIO DELLA SQUADRA VERSO CAGLIARI (VIDEO E FOTO)

LA SFIDA NELLA SFIDA: MKHITARYAN VS NAINGGOLAN

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO