Serie A, rinviate al 13 maggio cinque partite per rischio coronavirus. Spostata anche al finale di Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso noto che le partite che si sarebbero dovute disputare in questa giornata a porte chiuse sono state rimandate al 13 maggio a causa del rischio di coronavirus. Le sfide in programma per questa giornata che non si disputeranno saranno: Udinese-Fiorentina; Milan-Genoa; Parma-SPAL; Sassuolo-Brescia; Juventus-Inter. Allo stesso tempo la Lega ha deciso di far slittare la finale di Coppa Italia al 20 maggio.

Questa la motivazione espressa nel comunicato della Lega: "Visto l'articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica".

(legaseriea.it)

