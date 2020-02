PRUZZO: "Siviglia? Avversario pericoloso" - TORRI: "Non aver preso un vice-Dzeko è stato un errore"

Scoperto l'avversario negli ottavi di Europa League, il Siviglia dell'ex Monchi, per i giallorossi è tempo di pensare al campionato: domani Cagliari-Roma. "Siviglia avversario pericoloso", dice Roberto Pruzzo. "Non poteva capitare avversario peggiore", fa eco Fernando Orsi.

"Non essere intervenuti a gennaio per comprare un vice Dzeko è stato senza dubbio un errore", il punto di Piero Torri, che sogna "Vlahovic dalla Fiorentina".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

La Roma agli ottavi trova un avversario pericoloso. Il Siviglia ha faticato contro il Cluj però ha esperienza ed è un club che ha vinto spesso l’Europa League. Servirà un'altra Roma rispetto a quella vista con il Gent (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma non poteva capitare un avversario peggiore del Siviglia. Attualmente la squadra di Fonseca ha il 40% di possibilità di qualificarsi ai quarti di finale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Su Kalinic il campo ha dato delle risposte incontrovertibili. Posso capire la scelta di tentare la scommessa Kalinic ad agosto, ma non essere intervenuti a gennaio per comprare un vice Dzeko è stato senza dubbio un errore. In estate andrei di corsa a prendere Vlahovic dalla Fiorentina (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In estate Dzeko ha 34 anni. Per questo per la prima volta la Roma in estate si potrebbe trovare davanti alla scelta di prendere un giocatore valido come centravanti, che sia in grado di sostituire il bosniaco almeno per 7/8 partite (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)