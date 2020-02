Ecco il Siviglia, Pallotta carica: «È la rivincita contro Monchi»

La Roma ritrova Monchi ad un anno di distanza dall' addio dello spagnolo al club giallorosso. Negli ottavi di finale di Europa League infatti la squadra di Fonseca affronterà il Siviglia dell'ex ds. La Roma che vuole la sua 'vendetta' come dimostrano anche le parole di Pallotta: «Con Monchi vorrei prendermi più che una rivincita. Io vorrei sempre vincere, ogni partita e ogni anno. So bene perché lui ha fallito a Roma e lo dirò presto».

Per capire il momento difficile che sta attraversando il Siviglia, bisogna partire dallo 0-0 col Cluj, con i tifosi spagnoli che hanno tirato fuori i fazzoletti bianchi, condendo la pañolada con i cori contro il tecnico Lopetegui. Difficile che da qui agli ottavi Monchi dia il benservito al tecnico, ma il clima attorno al Siviglia non è pacifico.

(Gasport)