La Roma ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani sera alle ore 18 contro il Cagliari di Maran. Mister Fonseca, come aveva accennato in conferenza stampa, non potrà contare su Diego Perotti. Presente Veretout, dopo il colpo alla caviglia subìto contro il Gent, torna a disposizione Mirante.