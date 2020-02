Fiumicino: squadra in partenza per Cagliari (FOTO e VIDEO)

Dopo la rifinitura svolta in mattinata a Trigoria e la conferenza stampa di Fonseca, la Roma è pronta a decollare: direzione Cagliari, dove domani alle 18.00 alla Sardegna Arena scenderà in campo contro la squadra di Maran nel match valido per la 26 giornata di campionato. La squadra è partita intorno alle 17 dall'aeroporto di Fiumicino, come mostrato dai social del club giallorosso.