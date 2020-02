Trigoria, rifinitura pre Cagliari: sala video e lavoro tattico

La Roma dopo aver guadagnato l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, dove se la vedrà con il Siviglia, è scesa in campo oggi a Trigoria per la rifinitura in vista della sfida di domani alle 18 contro il Cagliari. Gli uomini di Fonseca hanno svolto una lunga seduta in sala video per poi passare sul campo a svolgere lavoro tattico. I giallorossi partiranno oggi alle 17 dall'aeroporto di Fiumicino per la Sardegna.