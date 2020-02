Crisi Roma, esclusa l'ipotesi ritiro: si torna al lavoro a Trigoria dopo il ko con il Bologna. Zaniolo prosegue il percorso di recupero

La Roma allenata da Paulo Fonseca, dopo la sconfitta di ieri sera tra le mura amiche contro il Bologna per 3-2, è tornata in campo a Trigoria per iniziare a preparare la fondamentale sfida in programma sabato sera a Bergamo. I giallorossi si giocheranno una grande fetta di stagione contro la squadra bergamasca che nella giornata di oggi, battendo la Fiorentina per 2-1, ha conquistato il quarto posto in classifica in solitaria.

Buone notizie arrivano però dalla Primavera e dalle ragazze della Femminile. I ragazzi di Alberto De Rossi si impongono sulla Fiorentina in casa per 2-1, agganciando la Juventus al il quarto posto in classifica. Le ragazze di Betty Bavagnoli sono scesi in campo in trasferta, contro il San Marino Academy, per disputare l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Netta supremazia delle giallorosse che ipotecano il passaggio del turno grazie a un netto 6-1.

