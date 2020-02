La difesa va in crisi: Champions più lontana

Nel 2020 la Roma è sparita, vittima di un'involuzione totale. Il nuovo anno è iniziato male con le due sconfitte interne contro Torino e Juventus e sta proseguendo sulla stessa linea dopo i ko rimediati anche con Sassuolo e Bologna. L'ultima vittoria interna risale alla gara del 15 dicembre contro la Spal. La sconfitta di ieri apre una crisi profonda, appesantita dal calendario: la prossima settimana infatti i giallorossi giocheranno a Bergamo contro l'Atalanta in uno scontro diretto per il quarto posto. Le premesse però sono tutt'altro che positive e non lasciano sicuramente ben sperare.

(La Repubblica)