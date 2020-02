Primavera, Roma-Fiorentina 1-0: segui in tempo reali. Riccardi porta in vantaggio i giallorossi su calcio di rigore (VIDEO)

La Primavera di Alberto De Rossi scende in campo al Tre Fontane contro la Fiorentina a caccia di riscatto. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta della settimana scorsa subita contro il Torino e dalla gara persa in Coppa Italia contro l'Hellas Verona. Per il match di oggi De Rossi si affida al tridente composto da Riccardi, Estrella e D'Orazio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D'Orazio.

A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Buttaro, Calafiori, Darboe, Tripi, Cancellieri, Providence, Voelkerling Persson, Milanese, Zalewski, Codou.

All.: De Rossi.

FIORENTINA: Chiorra; Ponsi, Duțu, Chiti, Simonti; Bianco, Beloko, Lovisa; Fruk, Kukovec, Koffi.

A disp.: Carcani, Frison, Pierozzi E., Fiorini, Agostinelli, Pierozzi N., Spalluto, Mignani.

All.: Bigica.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

7' - GOL DELLA ROMA! Riccardi trasforma il calcio di rigore e porta in vantaggio i giallorossi

6' - Rigore per la Roma. Simonti stende Bove all'interno dell'area, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il penalty ai giallorossi

1' - Inizia il match. La Fiorentina gioca il primo pallone della gara

PREPARTITA