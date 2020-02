FOTO E VIDEO - Instagram: Zaniolo prosegue il suo percorso riabilitativo

Ieri sera era in tribuna per assistere al match tra Roma-Bologna, questa mattina, invece, Nicolò Zaniolo era a Trigoria. Prosegue, infatti, il percorso riabilitativo del classe '99, infortunatosi al legamento crociato contro la Juventus. Zaniolo ha svolto un lavoro in palestra, come si evince da alcune storie instagram pubblicate dal giallorosso.