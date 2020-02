Trigoria, Roma al lavoro dopo la sconfitta contro il Bologna: defaticante per chi ha giocato ieri. Lunedì alle 11 la ripresa (FOTO)

Doveva essere un giorno di riposo, ma la sconfitta contro il Bologna ha cambiato i piani. La Roma, infatti, a seguito del ko di ieri sera, è tornata ad allenarsi a Trigoria già questa mattina. I giallorossi sono scesi in campo dopo un colloquio con dirigenza e allenatore. Per il momento è scongiurata l'ipotesi ritiro. La squadra è scesa in campo intorno alle 11. Chi ha giocato ieri ha svolto defaticante, il resto del gruppo invece un lavoro tecnico-tattico. Lunedì alle 11 la ripresa in vista del match contro l'Atalanta.

