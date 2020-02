MELLI: "Fonseca ha avuto un consenso anticipato, la Roma sta andando a picco" - PARISI: "Problema esclusivamente emotivo"

È crisi nera per la Roma, che contro il Bologna raccoglie la seconda sconfitta di fila, la quinta nel 2020. E nell'etere romano si analizza il periodo giallorosso: "La Roma ha una difficoltà incredibile a fare gol. Dzeko gioca troppo lontano dall’area, spalle alla porta e la squadra gli dà poche palle per fare gol. La Roma gioca male, Fonseca è in confusione", questo il pensiero di Fernando Orsi.

Problema di testa, invece, per Giovanni Parisi: "Con il Bologna sconfitta per certi versi più grave rispetto a quella con il Sassuolo. Il problema ora è tutto mentale ed emotivo: se non ci stai con la testa non funziona nulla. Ancora sei in corsa per il quarto posto, ma deve esserci una scossa"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha una difficoltà incredibile a fare gol. Dzeko gioca troppo lontano dall’area, spalle alla porta e la squadra gli dà poche palle per fare gol. La Roma gioca male, Fonseca è in confusione. Smalling nelle ultime due partite c’ha messo del suo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non mi va di sparare sulla mia squadra, ma chi ancora difende questa società è tifoso della lazio... non dico altro.... (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Il risultato poteva essere più pesante. Non c’è niente che va bene. Il primo che fa una finta a Mancini lo manda in curva, Smalling non è più quello di prima (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Voglio ancora difendere Fonseca: ho visto errori individuali pazzeschi. Santon non può giocare in Serie A. E’ bastato un Bruno Peres qualunque per fare la differenza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fonseca ha avuto un consenso anticipato, con elogi eccessivi. La Roma sta andando a picco (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con il Bologna sconfitta per certi versi più grave rispetto a quella con il Sassuolo. Il problema ora è tutto mentale ed emotivo: se non ci stai con la testa non funziona nulla. Ancora sei in corsa per il quarto posto, ma deve esserci una scossa: la Roma ha nelle sue corde le capacità di fare bene e lo ha anche dimostrato, ma deve darsi una svegliata perché se continua a giocare così c'è il rischio di non competerci neanche per la Champions (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

La Roma può ancora lottare per il quarto posto, ma la squadra in questo momento non reagisce. I giocatori devono stare zitti e lavorare. Fonseca lo abbiamo elogiato quando la squadra giocava bene, ma ora è il responsabile di questa involuzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è sparita tecnicamente dopo la sconfitta con la Juve. Ora si sta facendo del male da sola anche se resta in corsa per il quarto posto insieme all’Atalanta (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)