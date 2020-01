Villar è a Roma. Florenzi ad un passo dal Valencia, al suo posto si pensa a Christie del Fulham. Accordo con il Barcellona per Perez. Difficile la pista Pedro

Il mercato entro nel vivo. La Roma dopo l'arrivo ufficiale di Ibanez nella giornata di ieri e quello di Villar oggi in serata, sembra aver chiuso un'altra trattativa che porta a Carles Perez, esterno del Barcellona. Petrachi avrebbe trovato l'accordo con i blaugrana sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Lo spagnolo è atteso a Roma domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, che lo legherà ai giallorossi fino al 2024.

In uscita però il nome più caldo della giornata è quello di Alessandro Florenzi, infatti il capitano giallorosso non rientra più nei piani della società e in quelli di mister Fonseca. Per lui si parla di cessione al Valencia. Nella giornata di oggi a Trigoria ci sarebbe stato un incontro tra l'entourage del giocatore e la società, con la decisione positiva da parte del numero 24 di lasciare la Capitale. Il suo agente è volato in Spagna per chiudere la trattativa con il club di Valencia.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - FRIEDKIN, L'ACCORDO È TOTALE

IL MESSAGGERO - ROMA, LA NUOVA ERA NEL SEGNO DI FONSECA

IL MESSAGGERO - IBANEZ, PEREZ E VILLAR: ECCO IL TRIS DI PETRACHI PER LA ROSA CHE VERRÀ

IL TEMPO - SOLLIEVO PER DIAWARA. NON SI OPERA

CORSPORT - ROCCA: "CHI HA FATTO QUELLO STRISCIONE VA PERDONATO"

LR24 - ROGER IBAÑEZ: CHI È?

CALCIOMERCATO ROMA, PETRACHI IN CONTATTO CON IL FULHAM: IDEA CHRISTIE IN CASO DI ADDIO DI FLORENZI

CALCIOMERCATO ROMA, ACCORDO CON IL BARCELLONA PER CARLES PEREZ: PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO FISSATO A 14 MILIONI

FLORENZI A UN PASSO DAL VALENCIA, INCONTRO A TRIGORIA ENTOURAGE-SOCIETÀ: CLUB AL LAVORO PER LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO. L'AGENTE IN SPAGNA

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA, IN DUBBIO L'ARRIVO DI PEDRO: IL CHELSEA PER ORA NON LO LASCIA PARTIRE

FIUMICINO, VILLAR E'SBARCATO NELLA CAPITALE: "FELICE DI ESSERE QUI, SONO FELICISSIMO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO