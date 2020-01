AUSTINI: “Per il 4° posto è meglio prendere Pedro che Perez” - RENGA: “Friedkin? Se arriva uno che compra i giocatori anziché venderli la Roma cambia prospettiva”

Due giorni dopo il derby, l’etere romano si ‘complimenta’ con Fonseca e con i giallorossi. “La Roma ha dimostrato di poter giocare a livelli molto alti e può avere continuità sotto questo punto di vista, ma bisogna risolvere il problema del gol”, dice Roberto Pruzzo. “La Roma, dopo il derby, ha preso consapevolezza. Fonseca ha fatto strategicamente una grande partita, ma non so se potrà continuare a questi ritmi“, è il monito di Nando Orsi.

Sul mercato. “Per il 4° posto è meglio prendere Pedro, per il progetto della Roma Perez”, ammette Alessandro Austini. Roberto Renga invece guarda al prossimo futuro: “Friedkin faccia presto a rilevare il club perché c'è il mercato di giugno: questa è una squadra che può essere migliorata e può diventare grande. Se arriva uno che anziché vendere magari compra la Roma cambia prospettiva”.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Carles Perez? Se è nella rosa del Barça, deve essere bravo, altrimenti non stai lì. Dopodichè ci si chiede perché il Barça lo da via… Mi sono risposto perché hanno tanti giocatori (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Carles Perez l’ho visto mezza volta contro l’Inter. E quella sera osservavo Rakitic e Vidal, di certo non questo ragazzino, chi se lo immaginava che sarebbe arrivato alla Roma. Non potendo dire molto di più, mi faccio una domanda: è il nuovo Bojan Krkic oppure è un giocatore che può essere duraturo e dare una mano? (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Dopo il derby la Roma ha dimostrato di poter giocare a livelli molto alti e secondo me può avere continuità sotto questo punto di vista, disputando altre partite con la stessa qualità e intensità, ma bisogna risolvere il problema del gol. Pellegrini è un giocatore che per le sue qualità dovrebbe essere già in doppia cifra e lo stesso Kluivert e Under. Inoltre abbiamo visto che se manca Dzeko, Kalinic non offre la stessa garanzia. In questa squadra serve un giocatore che riesca a risolvere quelle 2-3 partite che portano tanti punti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La Roma, dopo il derby, ha preso consapevolezza. Fonseca ha fatto strategicamente una grande partita e la squadra ha risposto bene, anche fisicamente, perché giocare per tutti i 90 minuti in quel modo non è facile, soprattutto contro la Lazio che non è mai riuscita a creare dei seri problemi. Non so se potrà continuare a questi ritmi perché i giallorossi arrivano da delle prestazioni altalenanti, per non dire brutte (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Per il 4° posto è meglio prendere Pedro, per il progetto della Roma Perez. Qualche cosa si sta muovendo su Florenzi, attenzione alla Spagna (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra Ibanez, Villar e Carles Perez, l'unico acquisto importante potrebbe essere l'esterno spagnolo, anche se non è un goleador (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Carles Perez? La Roma avrebbe bisogno di un giocatore già pronto perché c'è da affrontare l'Atalanta. Friedkin faccia presto a rilevare il club perché c'è il mercato di giugno: questa è una squadra che può essere migliorata e può diventare grande. Se arriva uno che anziché vendere magari compra la Roma cambia prospettiva (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)