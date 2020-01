Ibanez, Perez e Villar: ecco il tris di Petrachi per la rosa che verrà

Petrachi cala il tris. Con un occhio alla carta d’identità e al portafogli, il ds regala un elemento per reparto a Fonseca. Si tratta di Ibanez, Villar e Carles Perez anche se per l’attaccante bisogna trovare ancora l’intesa sulla formula: il Barcellona vuole che venga inserito il diritto di recompra. Spetterà a Fonseca valutare se saranno tutti pronti.

Con queste tre operazioni, il mercato in entrata della Roma dovrebbe ritenersi concluso. Il condizionale è però d’obbligo. Nelle ultime ore infatti è stato accostato il nome di Pedro: l’ostacolo dell’ingaggio (5 milioni) appare tuttavia insormontabile. Discorso simile per El Shaarawy. Per l'attacco, in caso di partenza di Kalinic, piace Piatek ma è un’operazione a dir poco in salita: Petrachi offre un prestito per 18 mesi mentre il Milan intende monetizzare. In uscita riflessioni in atto su Florenzi. Oggi va in scena un incontro con l’agente: la Roma ha un’offerta del Valencia. Intanto il trasferimento di Pastore in Cina è stato bloccato dal salary-cup. Petrachi sta cercando una sistemazione negli Emirati Arabi. Trovata la squadra, bisognerà però convincere l’argentino.

(Il Messaggero)