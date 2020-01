Calciomercato Roma, Petrachi in contatto con il Fulham: idea Christie in caso di addio di Florenzi

La Roma si continua a muovere sul mercato. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce che vedrebbe la partenza di Alessandro Florenzi, capitano giallorosso, che è stato accostato al Valencia. Il numero 24 lascerebbe la Capitale per andare a giocare in Liga con il club allenato da Albert Celades. Petrachi intanto si è già messo in cerca di un sostituto da dare a Fonseca per la fascia destra. Il ds giallorosso sarebbe in contatto con il Fulham per chiedere informazioni su Cyrus Christie, nazionale irlandese classe 1992.