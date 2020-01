Friedkin, l’accordo è totale

LEGGO (F. BALZANI) - L’accordo è totale, e ora il conto alla rovescia è partito davvero. La Roma sta per passare da Pallotta a Friedkin. La trattativa tra i legali dei due gruppi si è conclusa positivamente nelle ultime ore e l’ufficialità arriverà come previsto entro la metà di febbraio. L’accelerata è arrivata la scorsa settimana quando Friedkin è sbarcato a Milano insieme al figlio Ryan. Gli advisor incaricati hanno analizzato i documenti, e non hanno rilevato ostacoli. Il prezzo dovrebbe essere sui 700 milioni (debiti inclusi). Ora resta la stesura dei contratti definitivi che necessita di un paio di settimane. Domenica Friedkin ha assistito in tv al derby restando favorevolmente impressionato da prestazione e atmosfera.