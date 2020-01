Calciomercato Roma, in dubbio l'arrivo di Pedro: il Chelsea per ora non lo lascia partire

La Roma continua a muoversi sul mercato in cerca di un sostituto da dare a mister Fonseca per rimpiazzare Nicolò Zaniolo. Tra i nomi sulla lista di Petrachi è presente anche quello di Pedro, esterno in forza al Chelsea. Come appreso dalla redazione de LaRoma24.it il club inglese avrebbe però respinto la prima proposta del ds giallorosso, visto che vorrebbe un indennizzo per far partire il giocatore. Alla base del rifiuto ci sarebbe anche l'infortunio di Pulisic, che costringerebbe i blues in caso di partenza dell'attaccante spagnolo a cercare un nuovo sostituto sul mercato, cosa che al momento non sembrano intenzionati a fare.

Paolo Rocchetti