Florenzi domani a Valencia per visite e firma: "Ai tifosi avrei tanto da dire". Perez e Villar a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. De Rossi e il derby vissuto in Curva Sud

Questa mattina è sbarcato nella Capitale Carles Perez, esterno proveniente dal Barcellona, che ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma fino al 2024. Dopo l'arrivo si è recato a Villa Stuart dove ha svolto le consuete visite mediche. Insieme a lui c'era anche Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo proveniente dall'Elche.

In uscita però è stata la giornata di Alessandro Florenzi. Infatti è arrivata in serata la conferma del prestito che lo porterà a giocare a Valencia. Il numero 24 giallorosso già domani mattina si recherà in Spagna per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club spagnolo fino a giugno. Il suo agente ha così commentato l'operazione: "Alessandro è tranquillo ed è la cosa più importante. Il presente ci dice che questa è la scelta migliore per tutti. È un arrivederci".

