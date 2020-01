Florenzi, addio di rabbia. La Roma divora i capitani

Prima del derby che sapeva non avrebbe giocato, Alessandro Florenzi ha iniziato a capire che la sua storia con la Roma fosse ormai giunta al capolinea. Il rapporto con il club giallorosso si è sfilacciato, situazione aggravata dal "like" di Fonseca su Instagram al commento di un tifoso che chiedeva la cessione del 24 romanista - frutto dell'errore di un social media manager -. Quindi l'offerta del Valencia che ha messo sul piatto un prestito con riscatto a 12 milioni da versare solo dopo la qualificazione in Champions, ma la Roma ne vuole 15 senza condizioni. Se sarà addio, dopo 22 anni si interromperà la striscia di capitani romani e romanisti: la fascia è destinata a Dzeko.

(La Repubblica)