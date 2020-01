LIVE - Fiumicino: Carles Perez è sbarcato a Roma (FOTO)

DA FIUMICINO DAMIANO FRULLINI - Terzo colpo di Petrachi nella finestra invernale di calciomercato. Dopo Ibanez e Villar, la Roma accoglie Carles Perez. L'esterno classe 1998, pronto a rinforzare la rosa di Fonseca dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo, è atteso a Roma intorno alle 9.10 con un volo proveniente da Barcellona. Arriva in prestito con obbligo di riscatto e nessun diritto di 'recompra' con i catalani, ma un'opzione di prelazione in caso di futura cessione. Dopo l'arrivo, tappa a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

8.50 - Carles Perez è sbarcato a Roma, con circa 20 minuti di anticipo, con un volo IB5514 proveniente da Barcellona.