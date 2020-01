VIDEO - De Rossi cuore ultrà: l'ex capitano si traveste e vede il derby in Curva Sud

Daniele De Rossi, che ha da poco appeso gli scarpini al chiodo, non ha resistito al richiamo del derby. L'ex capitano giallorosso, infatti, ha assistito alla stracittadina di domenica scorsa (terminata 1-1) direttamente dalla Curva Sud laterale. Nessuno lo ha riconosciuto, dato che si era sottoposto ad una lunga sessione di trucco per renderlo del tutto irriconoscibile. Con lui l'attore Valerio Mastrandrea e il presentatore Diego Bianchi, in arte Zoro

'Un giorno magari con un panino e una birra mi andrò a vedere la Roma con i tifosi'. Così disse più o meno #DeRossi alla fine della sua avventura nell' #AsRoma e così ha fatto al #derby in #CurvaSud ?❤️ pic.twitter.com/A1bLVHYapf — laroma24.it (@LAROMA24) January 29, 2020