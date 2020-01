MELLI: "Florenzi? L'ultimo pezzo di una grande Roma che se ne va, quella del vivaio" - AUSTINI: "Darlo in prestito mi sembra troppo"

Non si parla d'altro nell'etere romano se non dell'imminente cessione di Florenzi al Valencia. Questo il pensiero di Franco Melli: "Fa bene ad andare via, gli hanno reso la vita impossibile. Dal punto di vista simbolico è triste per la Roma: è l'ultimo pezzo di una grande Roma, quella del vivaio, che se ne va, resta solo Pellegrini". Operazione rischiosa, invece, secondo Jacopo Palizzi: "Cedendo in prestito secco Florenzi, la Roma si assume un rischio: perché Bruno Peres fino a un mese fa non era convocato col Recife, Zappacosta è reduce da un’operazione al crociato…"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

L'allenatore non stravede per Florenzi, ma in un momento così del campionato privarsi di un giocatore del genere...Non so che garanzie possano dare gli altri. Farei una riflessione, la Roma rischia di trovarsi in difficoltà, è un ruolo da monitorare. Bisogna riconoscergli dei meriti, ha accettato quel ruolo e a volte ne ha subìto le conseguenze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Florenzi, considerando che l'allenatore non lo vede, fa bene ad andare via (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Florenzi fa bene ad andare via, gli hanno reso la vita impossibile. Dal punto di vista simbolico è triste per la Roma: è l'ultimo pezzo di una grande Roma, quella del vivaio, che se ne va, resta solo Pellegrini (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Florenzi? Se l'alternativa è Santon, mi tengo il 24 giallorosso. La cessione va bene a tutti, qui non poteva più stare. E' vero che Florenzi fatica da terzino, ma le alternative non sono eccezionali. Santon è un giocatore modesto, non può fare il titolare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Florenzi? E' curioso che Spinazzola era un giocatore venduto all'Inter ed ora è titolare, e invece viene ceduto Florenzi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che nella cessione di Florenzi ci guadagnino entrambi, ora finalmente senza di lui finiranno tutti i problemi come sento dire in giro…darlo in prestito secco mi sembra un po’ troppo (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)

Cedendo in prestito secco Florenzi, la Roma si assume un rischio: perché Bruno Peres fino a un mese fa non era convocato col Recife, Zappacosta è reduce da un’operazione al crociato… (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

I nuovi acquisti possono sicuramente tornare utili per raggiungere l'obiettivo quarto posto. Sono curioso soprattutto di Villar ma penso che Perez possa essere quello più pronto e utile nello stretto giro di posta. Florenzi? Umanamente mi dispiace moltissimo (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport 101.5)