Coppa Italia Primavera, ATALANTA-ROMA 1-4 (25' Tall, 60' e 76' Simonetti, 67' Piccoli, 80'Riccardi): segui in tempo reale

La Roma si gioca l'accesso alla semifinale della "Tim Cup" dedicata alla categoria "Primavera" affrontando in gara secca l'Atalanta a Bergamo. La formazione di Alberto De Rossi è reduce da un periodo di risultati altalenanti, come testimonia l'ultimo 2-2 col Chievo Verona in campionato che ha visto i giallorossi riuscire a rimontare lo svantaggio di 2 reti subito nel primo tempo.

IL TABELLINO:

ATALANTA: Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva, Cortinovis; Colley, Piccoli, Cambiaghi.

A disp.: Ndiaye, Ghislandi, Heidenreich, Milani, Ruggeri, Signori, Finardi, Panada, Traoré, Ghisleni, Dajcar (GK), Kobacki.

All.: Brambilla.

ROMA: Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Sdaigui, Tripi, Simonetti; Riccardi, Tall, D'Orazio.

A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Santese, Buttaro, Nigro, Darboe, Cancellieri, Zalewski, Felipe Estrella, Semeraro, Milanese, Boer.

All.: De Rossi.

Arbitro: Bitonti di Bologna. Assistente 1: Sig. Federico Pragliola di Terni. Assistente 2: Sig. Luca Valletta di Napoli.

Marcatori: 25' Tall (R), 60' e 76' Simonetti (R), Piccoli 67' (A), 80' Riccardi (R)

CRONACA

Secondo tempo

80' - POKER ROMA. In gol anche Riccardi, che corre indisturbato verso la porta avversaria, salta il portiere e deposita a rete

76' - TERZO GOL ROMA. In rete ancora Simonetti, che servito da Estrella in area, batte ancora Gelmi

67' - Accorciano subito le distanze i bergamaschi, con Piccoli che incorica di destro e batte Cardinali

60' - RADDOPPIO ROMA. D'Orazio, servito da Riccardi sulla sinistra, allegerisce all'indietro per lo scarico di Simonetti, che buca un Gelmi non perfetto

56' - Di nuovo Riccardi che stavolta si mette in proprio: il tiro del giovane giallorosso, però, termina di poco fuori.

52' - E' Riccardi a guidare l'azione della Roma, assist preciso per Sdaigui che dall'interno dell'area di rigore apre il piede facendo finire il tiro poco distante dall'incrocio dei pali.

47' - Subito pericolosa la Roma con D'Orazio: la sua conclusione trova però attento Gelmi.

46' - Batte l'Atalanta.

Primo tempo

42' - Pericolosa l'Atalanta con Colley che con un numero fa saltare la marcatura della Roma andando via esternamente. Cross per Cambiaghi che, fortunatamente per i giallorossi, manda abbondantemente a lato.

28' - Ammonito il giallorosso Simonetti.

25' - GOL DELLA ROMA! E' Riccardi a far partire il servizio millimetrico per Tall che davanti a Gelmi non sbaglia, portando in vantaggio i giallorossi.

3' - Subito angolo per la Roma: colpo di testa di Calafiori che trova la pronta respinta, di nuovo in corner, del portiere avversario.