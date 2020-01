LIVE - Calciomercato Roma: l'agente Lucci a Trigoria. Accordo per il prestito secco fino a giugno

L'affare tra la Roma e il Valencia per il trasferimento di Florenzi in Spagna continua ad essere oggetto di discussione tra i due club. Rimangono alte, comunque, le possibilità per un ok definitivo tra i due club.

11.58 - Secondo Alfredo Pedullà il giocatore volerà tra oggi e domani a Valencia. Florenzi si trasferisce in prestito secco senza obblighi fino a giugno

11.55 - Come riporta il giornalista Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, Florenzi passa al Valencia in prestito secco: in Spagna guadagnerà 1,7 milioni per sei mesi. È in corso lo scambio di documenti tra i club

11.40 - Pare non esserci stata la convergenza tra i club sul prestito con obbligo di riscatto per Florenzi. Arriva il tweet dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che riferisce che la formula su cui si è trovato accordo è il prestito secco fino a giugno.

11.30 - Si limano minuto dopo minuto le distanze tra Valencia e Roma. Gli spagnoli sembrano entrati nell'ottica di concedere il riscatto legato alle presenze del giocatore e non legato all'accesso alla Champions League. Per il prezzo la Roma ha fissato in una cifra vicina ai 15 milioni la richiesta per il giocatori. Cifra a cui si sta avvicinando il club della Liga offrendo 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita fino ad un massimo di 3 milioni.

11.15 - Continuano le trattative tra Roma e Valencia, in contatto fino a tarda notte. Con gli spagnoli che hanno accettato di vincolare il riscatto al numero di presenze, facilmente raggiungibili, e non alla qualificazione in Champions ma chiedendo uno sconto: 10-12 milioni più bonus invece dei 15, oltre premi, richiesti da Petrachi. Florenzi ha già raggiunto un accordo di massima fino al 2024 col Valencia.

10.45 - Alessandro Florenzi è in procinto di lasciare la Roma per accasarsi al Valencia. Alessandro Lucci, procuratore del numero 24 giallorosso, è di nuovo a Trigoria, come già avvenuto ieri, per incontrare la dirigenza romanista e fare il punto sulla trattativa con gli spagnoli. Il nodo resta la formula, tra il prestito con obbligo di riscatto proposto dal Valencia, e la cessione definitiva chiesta dalla Roma.

