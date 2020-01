Calciomercato Roma: sfuma Fuzato al Vitoria Setubal

ESCLUSIVA LR24.IT - Ultimi giorni di mercato invernale con la Roma che continua a lavorare in entrata e in uscita. Sembrava vicino il passaggio al Vitoria Setubal di Daniel Fuzato, portiere brasiliano classe 1997, ma come appreso da LAROMA24.IT, è sfumato il suo trasferimento in Portogallo. Il club portoghese era infatti in attesa da circa una settimana di una risposta definitiva del club giallorosso, risposta che però non è stata recapitata. Il brasiliano, dunque, che voleva trovare una sistemazione per poter giocare con continuità, a meno di cambi improvvisi di scenario, resterà in giallorosso almeno fino alla prossima estate.

Inoltre, la Roma non si è accordata con l'ipotetico sostituto di Fuzato (si parla semplicemente di contatti con Rafael del Cagliari) e, viste le priorità sul mercato di Petrachi, il portiere resterà a Trigoria.

MDR