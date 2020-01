È Politano il sostituto di Zaniolo, intesa raggiunta con l'Inter per lo scambio con Spinazzola. Si complicano le operazioni Barisic e Villar. Trigoria: Santon e Kluivert tornano in gruppo

Il grave infortunio di Zaniolo ("Ha superato l’intervento con serenità e maturità" le parole del medico del club Causarano. "È importante per la Nazionale, l'ho trovato bene" ha dichiarato Gravina dopo averlo visitato a Villa Stuart) ha sconvolto l'ambiente romanista, ma anche i piani di mercato di Petrachi. Infatti nelle ultime ore il direttore sportivo della Roma avrebbe individuato in Politano il sostituto del 22 giallorosso, inserito nell'operazione di scambio che vedrebbe Spinazzola trasferirsi invece all'Inter. I due club hanno già raggiunto un'intesa e domani sono previste le visite mediche di entrambi. Con la partenza del terzino romagnolo, la Roma dovrà occuparsi anche di rinforzare il settore degli esterni difensivi. Difficile che possa arrivare Barisic, troppo esosa la cifra di 10 milioni richiesta dai Rangers. Per il centrocampo era spuntata l'ipotesi Villar ma l'Elche, squadra in cui milita il mediano spagnolo, ritiene insufficiente l'offerta dei giallorossi di 3 milioni: ce ne vogliono almeno 5.

In vista della sfida di Coppa Italia con il Parma di giovedì sera Fonseca può sorridere visto che Santon e Kluivert hanno oggi svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo.

