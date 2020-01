Calciomercato Roma: Spinazzola dice ‘sì’ all’Inter. In chiusura lo scambio con Politano

Si compone un altro tassello per la definizione dello scambio tra Roma e Inter che vede coinvolti Spinazzola e Politano. Come riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport su twitter, è arrivato il sì di Leonardo Spinazzola al trasferimento in nerazzurro sulla base di 2,7 milioni di euro netti a stagione più premi. Ora i nerazzurri sono al lavoro per chiudere lo scambio con Matteo Politano, che ha già accettato l’offerta giallorossa e non è stato convocato da Conte per il match di Coppa Italia

