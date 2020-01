Il futuro di Matteo Politano pare sempre più lontano dall'Inter: Antonio Conte, infatti, non l'ha convocato per la gara di Coppa Italia. La trattativa con la Roma per uno scambio con Spinazzola va avanti: restano da sistemare ancora alcuni dettagli, ma i due club lavorano lavorano per arrivare alla fumata bianca. Già in giornata, infatti, sono attesi possibili sviluppi sull’affare.

(gianlucadimarzio.com)

