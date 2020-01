Uno sponsor per Trigoria: ieri visita degli emissari di Axa Assicurazioni

In questi giorni l'obiettivo della Roma è l'equilibrio. E non è solo quello di cui parla Fonseca, ma anche quello finanziario. Ieri, l'ad Fienga ha ricevuto al centro sportivo Fulvio Bernardini gli emissari di Axa Assicurazioni, interessata ad un legame di partnership. Le intenzioni di della società giallorossa sarebbero quelle di trovare un accordo per Trigoria come quello dell'Inter con Suning. Se l'affare andasse in porto Trigoria verrebbe rinominata Axa Sport Center. Il discorso per ora è solo agli inizio e il club capitolino ha iniziato discorsi anche con altre società.

(Corriere dello Sport)