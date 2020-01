UniCredit, all'esame del cda l'ok a Vitek sui crediti di Parnasi

Il primo passaggio per il passaggio delle attività di Parnasi al miliardario ceco Vitek, azionista di maggioranza del Cdi Property Group. Per una delle società non c'è solo il passaggio di crediti, ma anche di azioni societarie. Si aspetta il passaggio di attività anche per Eurnova, sotto proceduta dell'articolo 67 della legge fallimentare. In totale l'investimento di Vitek sarà di oltre 400 milioni. Gli emissari del miliardario ceco si sono già presentati a dicembre in Campidoglio per chiarire i tempi. La Roma avrà il controllo del terreno dove sorgerà lo stadio e l'area di retail, 20 mila metri quadrati, mentre Vitek punta ai 140 mila metri quadrati da sviluppare per il business park e gli uffici. Il nodo resta la viabilità.

(Sole 24Ore)