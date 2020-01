Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Elche rifiuta l’offerta di 3 milioni per Villar, gli spagnoli ne vogliono almeno 5

L’ultimo nome uscito per il centrocampo della Roma è quello di Gonzalo Villar dell’Elche. Dalla Spagna arrivano peró segnali negativi sulla riuscita dell’operazione: secondo il quotidiano infatti, il club spagnolo avrebbe rifiutato l’offerta di 3 milioni presentata dai giallorossi poichè valuta il mediano almeno 5 milioni. Inoltre anche il giocatore non sarebbe convinto della destinazione perché è alla ricerca di un posto da titolare per potersi giocare le chance di essere convocato per le prossime Olimpiadi di Tokyo

(Diario Informaciòn)