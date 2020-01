FOCOLARI: “Politano-Spinazzola? La Roma ci guadagnerebbe” - AUSTINI: “L’operazione per l’esterno rappresenta una bocciatura per Ünder”

Il possibile scambio Spinazzola-Politano infiamma le frequenze radiofoniche giallorosse. “La Roma ci guadagnerebbe, Politano è un grandissimo giocatore” dice Furio Focolari. Dello stesso avviso anche Roberto Renga: “Spinazzola è un buon giocatore ma non gioca mai, inoltre verrebbe valutato 30 milioni e rappresenterebbe una plusvalenza. Per la Roma è un’occasione clamorosa”. Alessandro Austini invece riflette sulla situazione degli esterni giallorossi: “L’operazione Politano è una bocciatura per Ünder, il turco ha perso completamente il filo da un anno e passa”.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione.

Con lo scambio Spinazzola-Politano la Roma ci guadagnerebbe. Politano è un grandissimo giocatore, sarebbe l'uomo giusto se Fonseca volesse passare al 4-3-3 perché l'interista è molto più offensivo di Zaniolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Lo scambio tra Politano e Spinazzola lo farei subito per la Roma: il terzino è un buon calciatore ma non gioca mai, inoltre verrebbe valutato 30 milioni e rappresenterebbe una plusvalenza. Per la Roma è un’occasione clamorosa (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Come talento puro, Under è più forte di Politano ma il turco ha perso completamente il filo da un anno e passa. L’operazione per l’esterno dell’Inter è una bocciatura di Cengiz. Alla Roma i giocatori evaporano: Kluivert era il migliore e da due mesi è scomparso (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cosa più logica sarebbe alzare Florenzi e cercare un terzino. Anche se Politano mi piace (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Per sostituire Zaniolo, alla Roma servirebbe Bernardeschi, non Politano (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)