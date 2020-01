E’ arrivato il verdetto del Giudice Sportivo al termine della 19esima giornata di Serie A. Per la Roma sono stati fermati per un turno Florenzi e Kolarov che non ci saranno quindi contro il Genoa domenica prossima. Un’assenza anche per i rossoblu che dovranno fare a meno di Criscito, fermato anche lui per una giornata.

Resta in diffida: Pellegrini

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO