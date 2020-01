Domani arriva Villar, Diawara non si opera. Ufficiale Ibanez, per l'attacco spunta Piatek. Friedkin: in 15 giorni si può chiudere

Ore bollenti per il mercato della Roma. Oggi è stato il giorno di Ibanez: il brasiliano è arrivato alle 8 a Villa Stuart per le visite mediche prima di spostarsi a Trigoria per le firmare il contratto con il club giallorosso. Domani invece dovrebbe essere il giorno di Villar, pronto a sbarcare nella capitale così come Carles Perez. Ma gli arrivi potrebbero non essere finiti: Petrachi infatti nei giorni scorsi si è incontrato con il Milan per sondare la possibilità di prendere Piatek in prestito. L'operazione potrebbe essere possibile soltanto se i rossoneri non riuscissero a fare cassa con la cessione del polacco.

Buone notizie dall'infermeria: Diawara non dovrà operarsi e ha scelto di seguire una terapia conservativa. Il giocatore dovrebbe provare ad allenarsi sul campo tra 15 giorni.

Capitolo società: l'arrivo di Friedkin è sempre più vicino. La due diligence del gruppo del magnate texano si è conclusa e la cessione del club potrebbe essere ufficializzata tra 15 giorni.

