I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'impeccabile', Under 'indemoniato, fa impazzire Lulic'. Disastro Pau Lopez

LAROMA24.IT - La Roma domina, ma non vince: il derby finisce solo 1-1. Punto amaro, però, per i giallorossi che dopo la sconfitta allo Stadium in Coppa Italia per mano della Juventus, si rialzano e offrono un'ottima prestazione contro la Lazio. Insuperabile Chris Smalling (6.91) che "anestetizza Immobile in modo perfetto" ("La Gazzetta dello Sport"), mentre Leonardo Spinazzola (7) è "un leone indomabile" ("Il Tempo). Imprendibile Cengiz Under (7.25) che è "indemoniato" ("Il Tempo") e "manda ai pazzi Lulic" ("Il Messaggero"). Nota negativa: Pau Lopez e l'errore che apre la porta al gol di Acerbi. "Una goffaggine che costa il derby" ("La Repubblica"), "ai confini della realtà" ("La Gazzetta dello Sport").

Promosso a pieni voti il tecnico Paulo Fonseca (7.08): "E' la Roma che vuole lui: tecnica, veloce, aggressiva, capace di dominare il gioco" ("Il Messaggero"), "giù il cappello" ("La Gazzetta dello Sport").

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica)

Pau Lopez 4.08

Santon 6.58

Mancini 6.75

Smalling 6.91

Spinazzola 7

Veretout 6.33

Cristante 6.58

Under 7.25

Pellegrini 6.66

Kluivert 6.5

Dzeko 6.66

Perotti 5,75

Kolarov 5.75

Pastore S.V.

Fonseca 7.08

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 4

Santon 6.5

Mancini 7

Smalling 7

Spinazzola 7

Veretout 6.5

Cristante 7

Under 7.5

Pellegrini 7

Kluivert 6.5

Dzeko 7

Perotti S.V.

Kolarov S.V.

Pastore S.V.

Fonseca 7.5

IL TEMPO

Pau Lopez 4

Santon 7

Mancini 6.5

Smalling 7

Spinazzola 7

Veretout 6.5

Cristante 6.5

Under 7.5

Pellegrini 6.5

Kluivert 7

Dzeko 7

Perotti 5.5

Kolarov 6

Pastore S.V.

Fonseca 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 4

Santon 6.5

Mancini 7

Smalling 7.5

Spinazzola 7

Veretout 6.5

Cristante 6.5

Under 7

Pellegrini 6.5

Kluivert 6.5

Dzeko 6.5

Perotti 6

Kolarov S.V.

Pastore S.V.

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 4.5

Santon 6.5

Mancini 6.5

Smalling 6.5

Spinazzola 7

Veretout 6.5

Cristante 7

Under 7

Pellegrini 6.5

Kluivert 6

Dzeko 6.5

Perotti S.V.

Kolarov S.V.

Pastore S.V.

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 4

Santon 6.5

Mancini 6.5

Smalling 7.5

Spinazzola 7.5

Veretout 6

Cristante 6.5

Under 7.5

Pellegrini 7

Kluivert 6.5

Dzeko 6.5

Perotti S.V

Kolarov S.V.

Pastore S.V.

Fonseca 7.5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 4

Santon 6.5

Mancini 7

Smalling 6

Spinazzola 6.5

Veretout 6

Cristante 6

Under 7

Pellegrini 6.5

Kluivert 5.5

Dzeko 6.5

Perotti S.V.

Kolarov 5.5

Pastore S.V.

Fonseca 6.5