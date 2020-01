PRUZZO: "Fonseca merita la prima pagina" - AUSTINI: "La Roma migliore non è bastata per battere la peggior Lazio..."

All'indomani della gara tra Roma e Lazio, terminata con il punteggio di 1-1, l'atteggiamento con cui i giallorossi hanno affrontato la squadra di Simone Inzaghi tiene banco fra le discussioni radiofoniche. "Non mi aspettavo una Roma così, complimenti alla squadra", commenta Roberto Pruzzo. "Roma gagliarda" per Jacopo Palizzi.

Lancia un monito, invece Roberto Renga: "Non si può pensare che la Roma sia sempre questa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Non mi aspettavo una Roma così, complimenti alla squadra. E' stata una prestazione di alto livello. Pau Lopez? Non è un errore che rientra nella casistica, non può capitare una cosa così. La prima pagina la merita Fonseca, non ha sbagliato nulla ieri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma mi ha stupito, è stata una squadra bella a vedersi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita di ieri può essere la base per costruire il futuro, ma non si può pensare che la Roma sia sempre questa...(ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha interpretato la partita in maniera perfetta. Santon uno dei migliori in campo, chi l'avrebbe mai detto. Under è stato devastante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Incredibile che la Roma non abbia vinto il derby. È stata la miglior gara stagionale ed è un vero peccato che la Roma non abbia portato a casa in risultato. Pau Lopez? Il giudizio continua a essere positivo e cambia poco, anche dopo l'errore di ieri: è un ottimo portiere che ti ha fatto guadagnare punti durante la stagione (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Nel primo tempo la Roma mi ha riempito gli occhi con quello che forse per la prima volta è stato il tentativo di mostrare il dominio che vuole Fonseca. Nei primi 55/60 minuti i giallorossi sono stati straripanti, con un pressing asfissiante. Questa Roma è stata gagliarda, vincente, con l’atteggiamento giusto: il pareggio lascia l’amaro in bocca (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il problema è che la migliore Roma dell’anno non riesce a vincere contro la peggior Lazio della stagione. Questo è indicativo. I giallorossi si fanno gol da soli e fanno una fatica immensa a segnare. La Roma segna troppo poco rispetto a quanto crea (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)